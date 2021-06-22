Толпа южан в масках на глазах у прохожих избила школьника в Екатеринбурге

Компания южан в масках и спортивных костюмах 20 июня избила девятиклассника напротив ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. По словам пострадавшего Петра, на него напали около десяти человек, из них трое имели славянскую внешность.

Школьник сообщил, что в тот день он в компании трех товарищей спускался в подземный переход со стороны «Декатлона». В один момент одного из друзей толкнул выходец из постсоветских республик, на что тот возмутился. После этого его окружила толпа, которая начала вести себя агрессивно. Их сразу набежала толпа, кавказцы прижали его к стене, оскорбляли, били по лицу, давали пощечины,рассказал Петр. Он начал помогать другу, однако сам стал жертвой. По словам Петра, проходящие люди не обращали на конфликт никакого внимания. Лишь спустя время вмешался кто-то из взрослых, после чего нападавшие разбежались. В результате школьники вызвали полицию. Там подтвердили факт инцидента. Теперь делом занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает Е1. Напомним, 10 июня стало известно, что в Екатеринбурге подростки в возрасте от 10 до 14 лет напали на прохожего и избили его. Один из ребят, ехавший на самокате, толкнул мужчину, в результате чего он облился кофе. Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге

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