Водитель «ГАЗели» пострадал в ДТП с фурой под Екатеринбургом

На месте ДТП на Новомосковском тракте, где столкнулись длинномер и грузовая «ГАЗель», работали не только сотрудники ГИБДД, но и медики «скорой помощи», а также сотрудники МЧС.
По предварительной информации Госавтоинспекции, водители не соблюдали необходимую дистанцию, сообщает Е1.
В аварии пострадал водитель «ГАЗели», он получил перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.
Напомним, вечером 20 июня ребенок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом. По словам очевидцев, женщина, которая находилась за рулем, была пьяга и нарушила скоростной режим.