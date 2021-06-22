Задержали военные: в Африке застряла группа свердловских туристов

Неделю назад, 15 июня, в Африке застряла группа свердловских туристов. У путешественников забрали паспорта и технику военные, и без объяснения причин не выпускают их из страны.

Участники кругосветной экспедиции «Мир наш» седьмой день не могут покинуть Африку. Их задержали военные в Чаде, забрали паспорта, телефоны, ноутбуки и фотоаппараты, ключи от машины и на военном самолете переправили в столицу страны Нджамены. Здесь нас разместили в гостинице, ничего не объяснили, рассказал руководитель экспедиции Алексей Камерзанов в видео, опубликованном Е1. Участники экспедиции, в которую вошли жители Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Владивостока и других городов, уверяют, что причины задержания им никто не объяснил. В французском и российском посольстве знают о происшествии, однако когда туристы смогут покинуть страну — ясности нет. Пока путешественники живут в гостинице. Они надеются, что в ближайшие дни ситуация разрешится и им позволят вернуться к своим автомобилям, которые остались в пустыне после задержания военными. Напомним, севастопольские спасатели эвакуировали подростков, поставивших палаточный лагерь вблизи водохранилища кирпичного завода в Балаклаве. Из-за сильных дождей, которые идут в Крыму уже на протяжении нескольких дней, лагерь ребят пострадал. Детей-свердловчан из затопленного лагеря эвакуировали спасатели в Крыму

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