Девушка украла два телефона: она хотела похвастаться современными гаджетами
В период с 22 по 23 июня в селе Петрокаменское неизвестный, проникнув в жилище к 39 -летнему рабочему, похитил два мобильных телефона на общую сумму около 8000 рублей. Зайти в квартиру злоумышленнику не составило никакого труда, поскольку в тот день хозяин отмечал во дворе праздник и дверь оставил открытой.
Потерпевший обнаружил пропажу лишь спустя месяц - 20 июля и незамедлительно обратился полицию района.
В ходе оперативной работы сыщики уголовного розыска выявили местонахождение пропавших «мобильников». Таким образом, сотрудники полиции установили несовершеннолетнюю подозреваемую. Как выяснилось, телефоны ей понадобились для того, чтобы не казаться статусом ниже, чем её сверстники, потому что у остальных уже имелись современные технические устройства. После допроса полиция провела осмотр места проживания подозреваемой, где и было обнаружено и изъято похищенное имущество пояснил начальник отделения полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Александр Серебряков.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации (кража). Девушка поставлена на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.
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