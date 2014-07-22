Девушка украла два телефона: она хотела похвастаться современными гаджетами

В ходе оперативной работы сыщики уголовного розыска выявили местонахождение пропавших «мобильников». Таким образом, сотрудники полиции установили несовершеннолетнюю подозреваемую. Как выяснилось, телефоны ей понадобились для того, чтобы не казаться статусом ниже, чем её сверстники, потому что у остальных уже имелись современные технические устройства. После допроса полиция провела осмотр места проживания подозреваемой, где и было обнаружено и изъято похищенное имущество пояснил начальник отделения полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Александр Серебряков.