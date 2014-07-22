На Гальянке пропала несовершеннолетняя: полиция Нижнего Тагила обращается к тагильчанам (ФОТО)
22 июля 2014, 17:35Происшествия
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21 июля 2014 года около 21 часов 45 минут в неизвестном направлении несовершеннолетняя ушла из дома – по улице Рабочая, 5 (частный сектор ГГМ).
Разыскиваемой Дьячковой Алине Александровне 12 лет.
Приметы: рост около 150 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы прямые темные стрижка «каре», глаза карие.
Одета: пуховик из болони чёрного цвета удлинённый до колен на замке, с карманами спереди, на карманах белые большие пуговицы, колготки, водолазка трикотажная в черно белую, коричневую полоску, сапоги резиновые разноцветные.
Просьба всех кто располагает информацией о местонахождении Дьячковой А. сообщить по телефону:
- 8 (3435) 97-60-32 – ДЧ ОП №16 ММУ МВД России «Нижнетагильское» или по линии 02.
- 8 (3435) 97-64-23 – ОДН ОП №16 ММУ МВД России «Нижнетагильское»
- 8 (3435) 97-64-75 – ОДН ОП №16 ММУ МВД России «Нижнетагильское»
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