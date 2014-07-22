Новая информация о мужчине, пропавшем на Чусовой. Его разыскивает полиция Нижнего Тагила (ФОТО)

Татьяна, жена Владимира Иванова, обратилась в полицию только вчера, так как у него большой опыт по данному сплаву. По профессии мужчина преподаватель истории и художник. Ранее изучал пещеры данных мест как археолог. На сплавах бывал достаточно часто, до 5 раз в сезон. Владимир – очень опытный турист.

Сегодня Татьяна обратилась в редакцию TagilCity.ru с просьбой подкорректировать ранее предоставленную информацию, поскольку появились новые данные. Выяснилось, что с женщиной накануне связалась девушка, которая также сплавлялась по реке, но в компании. С туристами Владимир переночевал в ночь с 13 на 14 июля в районе примерно 175 километра.

Татьяна рассказала, что Владимир перед сплавом должен был дождаться ее, но был дезинформирован. «Ему сказали, что группа людей уже отправилась, и он, видимо, подумал, что я с ними. Я приехала, а его нет».

Всем, кто располагает любой информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 02, 97-60-02 (Дежурная часть ММУ МВД России «Нижнетагильское»). Контактный номер Татьяны - 8-900-20-22-385.