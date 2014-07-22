Вечерняя авария у «Коксохимпроизводства». Тагильчане просят вернуть круговое движение (ФОТО)

Тагильчане сошлись в одном: «даже если в том месте едешь по главной, стоит притормозить и 10 раз оглядеться, не спешит ли кто-нибудь по второстепенной дороге». Пользователь Дмитрий отметил, что до появления кольца в год на данном участке была лишь пара аварий. А сейчас ситуация усугубилась. Но стоит помнить, что взаимоуважение и внимание на дорогах – главный залог безопасного движения.