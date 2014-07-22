Вечерняя авария у «Коксохимпроизводства». Тагильчане просят вернуть круговое движение (ФОТО)
22 июля 2014, 10:35Происшествия
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Вчера в Нижнем Тагиле в вечернее время случилось дорожно-транспортное происшествие на перекрестке, который тагильчане сейчас называют одним из самых аварийных в городе - Восточное шоссе-Фестивальная-Завокзальная у «Коксохимпроизводства НТМК».
В данном случае можно говорить о превышении допустимой скорости и непредоставлении преимущества в движении.
Тагильчане сошлись в одном: «даже если в том месте едешь по главной, стоит притормозить и 10 раз оглядеться, не спешит ли кто-нибудь по второстепенной дороге». Пользователь Дмитрий отметил, что до появления кольца в год на данном участке была лишь пара аварий. А сейчас ситуация усугубилась. Но стоит помнить, что взаимоуважение и внимание на дорогах – главный залог безопасного движения.
Напомним, организация движения на данном перекрестке была изменена в прошлом году, в период проведения масштабного ремонта пересечения улиц. По мнению дорожников, такой вариант был наилучшим.
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Фотографии из группы «Типичный Тагильчанин»
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