6-летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Челябинске

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21 июля в Челябинске 6-летний мальчик погиб, попав под колеса автомобиля возле ТРК «Алмаз».
Источник: «Инцидент Челябинск»
21 июля возле ТРК «Алмаз» в Челябинске был сбит 6-летний мальчик. Ребенок шел по улице вместе с бабушкой. По предварительным данным, мальчик резко выбежал на проезжую часть, водитель Renault Logan не смог избежать наезда.
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку по материалам происшествия.
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