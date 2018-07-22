6-летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Челябинске

21 июля возле ТРК «Алмаз» в Челябинске был сбит 6-летний мальчик. Ребенок шел по улице вместе с бабушкой. По предварительным данным, мальчик резко выбежал на проезжую часть, водитель Renault Logan не смог избежать наезда.