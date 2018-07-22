Mazda Demio и ВАЗ-2112 сгорели ночью в Екатеринбурге

Минувшей ночью около 3.00 в службу спасения Екатеринбурга поступило сообщение о двух загоревшихся автомобилях — Mazda Demio и ВАЗ-2112.

В тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава. Огонь удалось потушить в течение трех минут. Однако обе машины полностью выгорели.