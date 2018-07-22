Mazda Demio и ВАЗ-2112 сгорели ночью в Екатеринбурге
Сегодня, 17:40ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Ночью 22 июля в Екатеринбурге на улице Гагарина сгорели два автомобиля.
Сюжеты: Екатеринбург
Минувшей ночью около 3.00 в службу спасения Екатеринбурга поступило сообщение о двух загоревшихся автомобилях — Mazda Demio и ВАЗ-2112.
В тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава. Огонь удалось потушить в течение трех минут. Однако обе машины полностью выгорели.
Общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет, сообщает «Областная газета».
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