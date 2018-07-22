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Mazda Demio и ВАЗ-2112 сгорели ночью в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Mazda Demio и ВАЗ-2112 сгорели ночью в Екатеринбурге

Сегодня, 17:40ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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