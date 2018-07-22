Не оказалось сдачи: водитель «Яндекс.Такси» сломал екатеринбурженке руку

Случай произошел 13 июля. Компания молодых людей и девушек от 18 до 19 лет вызвала такси от улицы Ленина, 49 до микрорайона Светлый. Водитель не имел размена, поэтому не смог сдать сдачу с тысячной купюры. Это разозлило его, мужчина заблокировал двери и вывез клиентов на Кольцовскую трассу и силой вытолкал из машины.

Во время инцидента мужчина сильно дернул девушку за руку, при этом она упала на асфальт. Молодым людям пришлось около часа добираться пешком по трассе.

В результате того, что он грубо выкидывал их из машины, моя дочь получила травму руки, сообщила мать пострадавшей екатеринбурженки.

Пассажиры подали заявление в полицию, а также направили жалобу в службу «Яндекс.Такси».