Не оказалось сдачи: водитель «Яндекс.Такси» сломал екатеринбурженке руку

В столице Урала водитель службы «Яндекс.Такси» выкинул клиентов на трассе из-за того, что те дали водителю крупную купюру, а у него не было размена.
Случай произошел 13 июля. Компания молодых людей и девушек от 18 до 19 лет вызвала такси от улицы Ленина, 49 до микрорайона Светлый. Водитель не имел размена, поэтому не смог сдать сдачу с тысячной купюры. Это разозлило его, мужчина заблокировал двери и вывез клиентов на Кольцовскую трассу и силой вытолкал из машины.
Во время инцидента мужчина сильно дернул девушку за руку, при этом она упала на асфальт. Молодым людям пришлось около часа добираться пешком по трассе.
В результате того, что он грубо выкидывал их из машины, моя дочь получила травму руки, сообщила мать пострадавшей екатеринбурженки.
Пассажиры подали заявление в полицию, а также направили жалобу в службу «Яндекс.Такси».
Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства и установления вины. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо,прокомментировали случившееся в такси.