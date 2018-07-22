Там были дети: пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Пермь

Очевидцы сообщали о том, что автомобили Volkswagen Polo и Lexus были сильно повреждены. На земле рядом с ДТП лежали четыре накрытых тела. Рядом стояло детское кресло: тело ребёнка рядом тоже было накрыто.

Прямо перед нами влетели. Услышали удар и все резко останавливаться стали и побежали сразу к месту аварии. Девчонку сразу достали, лет 5, может быть меньше. Уже не живая была. Как говорили, один человек выжил, но, скорее всего, из Lexus, в Volkswagen Polo вряд ли. Когда доставали всех, парень был то ли врач, то ли кто. Осматривал всех. Еще ни ДПС, ни скорой не было. Там особо без разговоров было,рассказали очевидцы.