Там были дети: пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Пермь

21 июля в 18:40 на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе дети. Машины столкнулись лоб в лоб.
Очевидцы сообщали о том, что автомобили Volkswagen Polo и Lexus были сильно повреждены. На земле рядом с ДТП лежали четыре накрытых тела. Рядом стояло детское кресло: тело ребёнка рядом тоже было накрыто.
На месте работали ДПС, пожарные, а также медики.
Прямо перед нами влетели. Услышали удар и все резко останавливаться стали и побежали сразу к месту аварии. Девчонку сразу достали, лет 5, может быть меньше. Уже не живая была. Как говорили, один человек выжил, но, скорее всего, из Lexus, в Volkswagen Polo вряд ли. Когда доставали всех, парень был то ли врач, то ли кто. Осматривал всех. Еще ни ДПС, ни скорой не было. Там особо без разговоров было,рассказали очевидцы.
Также сообщалось, что в аварии погиб подросток лет 13-15.
Судя по сообщениям очевидцев, за рулем Volkswagen находилась женщина. Она обгоняла фуру, но допустила столкновение с грузовиком. Навстречу ехал Lexus, водителю которого не удалось избежать столкновения.
В результате ДТП водитель и 4 пассажира Volkswagen получили несовместимые с жизнью травмы,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.