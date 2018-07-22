Жилой дом сгорел на улице Бригадной в Нижнем Тагиле

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22 июля в Нижнем Тагиле на улице Бригадная сгорел частный жилой дом.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
22 июля в 00:45 спасателям Нижнего Тагила поступило сообщение о пожаре на улице Бригадная. На место происшествия выехали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
Общая площадь возгорания составила 88 квадратных метров. Сгорели надворные постройки, повреждены стены, потолок и кровля частного жилого дома.
В 4:01 пожарные закончили тушение пожара. Причина возгорания устанавливается.
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