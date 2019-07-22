«Обещал зарезать». В Нижнем Тагиле пьяный мужчина избил 19-летнюю девушку (ВИДЕО)

Мать тагильчанки рассказала редакции TagilCity.ru, что ее дочь с молодым человеком подъехали к дому на машине и припарковались с торца. К ним подошел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и вступил в словесный конфликт, объясняя, что парковка в данном месте запрещена. Водитель ответил, что через несколько минут они уедут. Затем молодой человек поднялся в квартиру за документами, а девушка осталась ждать в машине.

Этот пьяный мужчина снова подошёл к машине, моя дочь заблокировала все двери, и включила телефон на видео. Свое окно она закрыть не успела, он начал бить кулаком по стеклу и орать: «Вылезай, малолетка, я тебя зарежу». Выражался матом и не переставал бить по стеклу, сообщила женщина.

Девушка кричала, однако никто не пришел на помощь. Мужчина дёрнул за стекло и разбил его. Со слов матери, осколки порезали потерпевшей руки и ноги. Девушка смогла вырваться, выскочить из машины и попыталась убежать. Мужчина настиг ее, намотал волосы на кулак и начал избивать.

Она защищалась, в ответ на его удары, она тоже отвечала, она кричала, и просила помощи хоть у кого-то, но, как оказалось, на крик вышла его жена на балкон и снимала видео. Вырвавшись от этого пьяного мужчины, она вся в крови побежала к «Додо-пицце», там стоял автомобиль ЧОП «Сапсан», она открыла двери и кричала, на что сапсановцы, закрыли дверь в свое авто со словами «это ваши проблемы, и нас это не касается»,говорит мать потерпевшей.

Видео

Позже защитить девушку смог ее молодой человек. На место был вызван наряд полиции. До этого, со слов матери потерпевшей, супруга пьяного мужчины предлагала им деньги. На месте сотрудниками полиции был составлен протокол. Отвезти мужчину на медосвидетельствование сотрудники полиции, по сообщению потерпевшей, отказались. Также была вызвана скорая, якобы нападавший получил травму глаза. Девушку медики не забрали, ей пришлось самостоятельно обратиться в травмпункт на Вагонке, где были зафиксированы травмы.

Помимо этого, тагильчанка сообщила, что мужчина написал встречное заявление об избиении. Женщина допускает, что он знаком с полицейскими, так как здоровался с ними за руку.