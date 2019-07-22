Под Екатеринбургом найден труп бизнесмена, пропавшего полтора месяца назад

Сообщение об обнаружении трупа в полицию поступило вечером 20 июля, тело нашли жители поселка Старопышминск. Труп находился недалеко от коллективного сада «Фазенда», при обнаружении были заметны признаки долгого нахождения тела на воздухе.

Личность погибшего сыщики уголовного розыска установили быстро. Это директор коммерческого предприятия 1983 года рождения. Гражданин был в розыске с 4 июня,пояснил журналистам издания начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью. В полиции заявили, что смерть не является криминальной.