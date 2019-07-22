Под Екатеринбургом найден труп бизнесмена, пропавшего полтора месяца назад
Сегодня, 09:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Березовском ГО в лесу найден труп бизнесмена, пропавшего в Екатеринбурге 2 июня, сообщают ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение об обнаружении трупа в полицию поступило вечером 20 июля, тело нашли жители поселка Старопышминск. Труп находился недалеко от коллективного сада «Фазенда», при обнаружении были заметны признаки долгого нахождения тела на воздухе.
Личность погибшего сыщики уголовного розыска установили быстро. Это директор коммерческого предприятия 1983 года рождения. Гражданин был в розыске с 4 июня,пояснил журналистам издания начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью. В полиции заявили, что смерть не является криминальной.
В Нижнем Тагиле в минувшие выходные из реки Тагил достали тело Сергея Палицына, пропавшего на прошлой неделе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей