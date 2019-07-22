Под Екатеринбургом пять человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом
Сегодня, 08:18ПроисшествияФото: Е1.ru
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Вечером 21 июля под Екатеринбургом столкнулись Hyundai Solaris и междугородний автобус Mercedes. Пострадали четыре пассажира автобуса, а также водитель легкового авто, которое после столкновения загорелось, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель 2000 года рождения, находясь за рулем Hyundai Solaris, не справился с управлением и не обеспечил дистанцию перед движущимся автобусом, в результате чего произошло столкновение. В автобусе находились 12 пассажиров.
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После столкновения легковое авто загорелось, потушить его смогли очевидцы. В больницу доставлены четыре пассажира автобуса, а также водитель иномарки. У него диагностированы перелом основания черепа и открытый перелом челюсти.
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