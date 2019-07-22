Роспотребнадзор не нашел ботулотоксин в морской капусте, отравившей тагильчан

Ведущий специалист нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Татьяна Литвинова сказала, что следов смертельно опасного ботулотоксина в изъятой партии пресервов не выявлено. Ведомство проверило морскую капусту марки «Северная гавань» компании ООО «Торговый дом «Балтийский берег».

Расследование продолжается, будут отобраны пробы из другой еды, сделаны иные заборы материала для установления источника заражения, прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, Алену и Дениса Лобановых госпитализировали с диагнозом «ботулизм» в екатеринбургскую больницу, после того, как тагильчане употребили на ужин морскую капусту.

Сначала стало плохо Денису, медики диагностировали подозрение на инсульт. В реанимации у мужчины остановилось сердце, после чего его госпитализировали в Екатеринбург, где и поставили окончательный диагноз. Положительной динамики нет до сих пор.

Алену также госпитализировали в больницу. У нее повреждены нервные окончания, отвечающие за глотание и речь. Медики отметили, что состояние женщины удовлетворительное, глотание нормализовалось.