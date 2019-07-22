В Екатеринбурге пассажирка остановила машину после смерти таксиста за рулем

В ночь на 22 июля женщина вызвала такси «Три десятки», чтобы уехать с работы. За рулем прибывшей машины находился 54-летний мужчина. На светофоре пассажирка увидела, что водителю стало плохо.

Загорелся зеленый, все поехали, а он нет. Я на него обратила внимание и увидела, что у него начались судороги — и он непроизвольно вдавил газ, рассказала она.

Машина стала набирать скорость, и пассажирка начала убирать ногу водителя с газа, а другой рукой давила на тормоз, затем екатеринбурженка подняла ручной тормоз. По словам женщины, автомобиль разогнался до 40 км/час.