В Екатеринбурге пассажирка остановила машину после смерти таксиста за рулем
Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге во время выполнения заказа таксисту стало плохо с сердцем, от чего пассажирке пришлось экстренно останавливать машину, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 22 июля женщина вызвала такси «Три десятки», чтобы уехать с работы. За рулем прибывшей машины находился 54-летний мужчина. На светофоре пассажирка увидела, что водителю стало плохо.
Загорелся зеленый, все поехали, а он нет. Я на него обратила внимание и увидела, что у него начались судороги — и он непроизвольно вдавил газ, рассказала она.
Машина стала набирать скорость, и пассажирка начала убирать ногу водителя с газа, а другой рукой давила на тормоз, затем екатеринбурженка подняла ручной тормоз. По словам женщины, автомобиль разогнался до 40 км/час.
После остановки женщина позвонила в скорую помощь и привлекла проезжающий экипаж ГИБДД. К этому моменту 54-летний водитель умер.
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