В Екатеринбурге предприниматель не выплатил более 73,6 млн рублей налогов

Обвиняемый являлся учредителем, генеральным директором, главным бухгалтером и руководителем ООО СК «Капитал».

По версии следствия, мужчина решил уклониться от уплаты налогов, для чего умышленно заключал фиктивные договоры с анонимными организациями. Документы были с искажением бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Завышение суммы налоговых вычетов способствовало уменьшению суммы налога на добавленную стоимость.

Таким образом, с 2013 по 2015 годы мужчина не исполнил свою обязанность по уплате НДС на сумму свыше 73,6 млн рублей.

Для возмещения материального ущерба государству прокурор района предъявил исковое заявление к обвиняемому на сумму свыше 7,6 млн. рублей.