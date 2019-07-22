В Екатеринбурге предприниматель не выплатил более 73,6 млн рублей налогов
Екатеринбургский предприниматель предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 73,6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Обвиняемый являлся учредителем, генеральным директором, главным бухгалтером и руководителем ООО СК «Капитал».
По версии следствия, мужчина решил уклониться от уплаты налогов, для чего умышленно заключал фиктивные договоры с анонимными организациями. Документы были с искажением бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Завышение суммы налоговых вычетов способствовало уменьшению суммы налога на добавленную стоимость.
Таким образом, с 2013 по 2015 годы мужчина не исполнил свою обязанность по уплате НДС на сумму свыше 73,6 млн рублей.
Для возмещения материального ущерба государству прокурор района предъявил исковое заявление к обвиняемому на сумму свыше 7,6 млн. рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) или документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.