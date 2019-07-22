В Нижнем Тагиле строитель погиб, упав в шахту лифта с девятого этажа
Сегодня, 22:25ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на уровне девятого этажа строящегося дома на улице Булата Окуджава, 15 в шахту лифта упал бригадир объекта, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина скончался на месте.
Подробности происшествия выясняет полиция.
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