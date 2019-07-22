В Нижнем Тагиле трое мужчин похитили рельсы с действующих путей

По версии следствия, частично демонтированные рельсы и детали верхнего строения пути решил похитить 40-летний житель Ирбитского района. Он распилил рельсы на пять отрезков по три метра и попросил знакомых их вывезти. Злоумышленник умолчал о том, что детали похищены.