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#домахорошо
В Нижнем Тагиле трое мужчин похитили рельсы с действующих путей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Нижнем Тагиле трое мужчин похитили рельсы с действующих путей

Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
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