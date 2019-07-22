В Нижнем Тагиле трое мужчин похитили рельсы с действующих путей
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
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Транспортные полицейские Нижнего Тагила задержали троих свердловчан, укравших рельсы и железнодорожные детали на станции Смычка, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, частично демонтированные рельсы и детали верхнего строения пути решил похитить 40-летний житель Ирбитского района. Он распилил рельсы на пять отрезков по три метра и попросил знакомых их вывезти. Злоумышленник умолчал о том, что детали похищены.
Мужчин заметила дежурная по станции, она сообщила об этом в транспортную полицию, после чего правоохранители задержали грузовик с украденным.
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В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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