В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Подозреваемого в убийстве пока что нет, ранее «Фонтанка» писала, что подозревают 40-летнего жителя Башкортостана.

По словам Динара Идрисова, ранее Григорьева получала угрозы об убийстве.

Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было, написал он.