В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Сегодня, 21:38ПроисшествияФото: страница Динара Идрисова
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21 июля в Санкт-Петербурге нашли тело 41-летней Елены Григорьевой. Женщину восемь раз ударили ножом, сообщает «Медуза».
Подозреваемого в убийстве пока что нет, ранее «Фонтанка» писала, что подозревают 40-летнего жителя Башкортостана.
По словам Динара Идрисова, ранее Григорьева получала угрозы об убийстве.
Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было, написал он.
Елену Григорьеву задерживали на акциях против пыток и репрессий, замалчивания проблем ЛГБТ, а также на пикетах в поддержку Олега Сенцова.
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