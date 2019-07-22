В Свердловской области в многоквартирном доме произошел хлопок газа

22 июля в 17 часов в поселке Буланаш произошел хлопок газа на первом этаже многоквартирного дома. В результате инцидента повреждены две квартиры, а также травмирован один человек. Мужчина доставлен в больницу.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства ЧП, а также когда в жоме проводилось обслуживание газового оборудования. Надзорное ведомство обещало взять на контроль действия местной администрации по расселению жильцов.