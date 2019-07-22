В Свердловской области в многоквартирном доме произошел хлопок газа
Сегодня, 19:02ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура проводит проверку по факту травмирования мужчины в результате хлопка газа в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
22 июля в 17 часов в поселке Буланаш произошел хлопок газа на первом этаже многоквартирного дома. В результате инцидента повреждены две квартиры, а также травмирован один человек. Мужчина доставлен в больницу.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства ЧП, а также когда в жоме проводилось обслуживание газового оборудования. Надзорное ведомство обещало взять на контроль действия местной администрации по расселению жильцов.
Напомним, 19 июля хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Асбесте, а 10 июня — в Нижнем Тагиле.
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