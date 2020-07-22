Пропавшая в селе под Нижним Тагилом 81-летняя пенсионерка найдена мертвой
Сегодня, 09:58ПроисшествияФото: поисковой отряд "Скорпион"
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Пропавшая в Серебрянке 81-летняя пенсионерка Таисия Киселева была найдена погибшей в поле в 450 метрах от дома, пишет ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
Полиция совместно с поисковиками работали два дня, но у них так и не получилось найти Таисию. Она была обнаружена случайным прохожим, который ехал на квадроцикле по полю.
Мы физически не дошли до того места. Нам, здоровым людям, было тяжело работать на такой жаре, а уж пенсионерке… добавил Игорь Гапонов.
Он отметил, что родственники подали заявление только на вторые сутки. Они пытались найти женщину самостоятельно.
Напомним, женщина пропала 2 июля 2020 года. В полицию заявили родственники, которые пришли навестить женщину. Дверь дома женщины была закрыта на ключ, а калитка открыта.
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