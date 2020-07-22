Пропавшая в селе под Нижним Тагилом 81-летняя пенсионерка найдена мертвой

Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Полиция совместно с поисковиками работали два дня, но у них так и не получилось найти Таисию. Она была обнаружена случайным прохожим, который ехал на квадроцикле по полю.

Мы физически не дошли до того места. Нам, здоровым людям, было тяжело работать на такой жаре, а уж пенсионерке… добавил Игорь Гапонов.

Он отметил, что родственники подали заявление только на вторые сутки. Они пытались найти женщину самостоятельно.