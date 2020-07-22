В Екатеринбурге перестрелка на Новомосковском рынке вылилась в уголовное дело

В Екатеринбурге установлены личности людей, ставших участниками перестрелки на территории Новомосковского рынка. Следствие сообщает, что было зафиксированы несколько выстрелов, после чего участник покинул рынок на машине. Пострадавший получил телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи. Была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Одним из участником конфликта был Дмитрий. По его словам, он отдал в ремонт телефон, но длительное время ему его не возвращали. В результате, к нему пришли трое человек, один из которых был владелец павильона по ремонту телефонов. Выйдя на улицу для выяснение причин невозврата, один из участников выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета 13 раз, в ответ пострадавший достал свой пистолет и смог выстрелить один раз с целью спугнуть нападавших, но не с целью нанесения вреда.