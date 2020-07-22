В поселке под Нижним Тагилом минувшей ночью сгорели сразу четыре частные бани
Сегодня, 09:10ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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Прошедшей ночью в поселке Новоасбест на улице Коммунальная сгорели сразу четыре частные бани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00.54. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
На место происшествия прибыли четыре единицы техники, а также девять человек личного состава. В 01.49 открытое горение удалось ликвидировать, а окончательно тушение пожара было завершено в 04.22.
Ранее в поселке Евстюниха вблизи Нижнего Тагила произошел пожар, во время которого сгорели несколько частных придомовых построек.
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