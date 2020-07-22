В заповеднике «Денежкин камень» допустили катастрофическое разрастание площади пожара

Лесной пожар в заповеднике «Денежкин Камень», который начался, 17 июля, вечером, стал распространяться на территории, где тушение затруднено особенностями местного рельефа. Прогнозируется разрастания очага пожара на север и северо-запад, где непосредственно находится горный хребет. В силу того, что вертолёт не смогли выделить для тушения, обеспечить водой данную территорию сложно, тушение производится с помощью ранцевых огнетушителей, которые менее эффективны в данной ситуации, так как доставка воды на данную территорию занимает время. В случае переход огня за черту хребта возникнут дополнительные очаги возгорания.

На сегодняшний день территория пожара составляет 19 гектаров. К тушению привлечены 12 сотрудников заповедника и четыре человека из отряда Федеральной противопожарной службы. Также в тушении участвуют шесть добровольцев и 10 волонтёров. В тушении участвуют и два человека из Авиолесоохраны, когда ожидать дополнительные силы для тушения пока не известно.

По словам директора заповедника Анны Квашнины, группе участвующей в тушении пожара выделяется на сон несколько часов, люди работают без перерывов. Сама директор общается с силовыми структурами, но её мнению рассмотрение её запросов занимаем много времени. Безрезультатны попытки в течение трёх дней воспользоваться вертолётом для подъема воды на хребет.