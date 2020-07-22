Власти помогут пострадавшим от наводнения в Нижних Сергах в восстановлении жилья

На пострадавшую территорию прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Свредловской области Евгений Куйвашев, ими был проведён контроль ведущихся на участке восстановительных работ, оценка обстановки в районе улицы Жукова, а также они побеседовали с местными жителями и ответили на основные вопросы, касающиеся пострадавших домов. По словам губернатора в восстановление жилья, жителями будет оказана помощь по двум направления: компенсация или строительство нового дома, а также денежные выплаты пострадавшим жителям в размере 20 тысяч рублей.

Главными задачами на повестке дня являются восстановление газа, электроснабжения и дорожного полотна. Необходимость оперативного решения поставленных задач обусловлена короткими сроками, так как работы необходимо закончить до зимнего периода. По мнению Евгения Зиничева, техники для решения текущих проблем на месте достаточно, излишнее её количество будет препятствовать ведению восстановительных работ. Также Евгений Зиничев отмечает оперативность включения в работу местной пожарной части.