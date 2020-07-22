За четыре дня на территории Горноуральском ГО сгорело 42,4 гектара леса

По последним данным в ГГО зафиксировано несколько крупных очагов возгорания на лесной территории. Пожары возникли за последние несколько дней, и их общая площадь составила 42,4 гектара леса.

18 июля было обнаружено сразу два источника возгорания. Первый лесной пожар был зафиксирован утром в Николо-Павловском лесничестве на 148 квартале. Площадь пожара составила 20 гектаров, но благодаря оперативным действиям, пожар был устранён к 20.00.

Второй пожар был обнаружен на территории Башкирского участкового лесничества, на 10 квартале, площадью 3,8 гектара леса. Также возгорание было ликвидировано к вечеру в 21.00.

20 июля вновь поступило сообщение о пожаре в Николо-Павловском лесничестве, но уже на 62 квартале. Площадь пожара была 8,9 гектаров. Тушение на данном участке было завершено в 21.00 этого же дня.