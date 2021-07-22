Маленький ребенок выпал из окна высотки и разбился насмерть в Екатеринбурге

Маленький ребенок выпал из окна высотки и разбился насмерть в Екатеринбурге
Маленький ребенок выпал из окна высотки и разбился насмерть в Екатеринбурге
Сегодня, 17:24ПроисшествияФото: Е1.ru
На Сортировке в Екатеринбурге с высоты упал маленький ребенок. Он погиб от полученных травм на месте происшествия.

Ребенок 5-7 лет выпал из окна 16-эжтажного дома на улице Кунарская в Екатеринбурге днем 22 июля.

Дети играли на балконе, и произошла трагедия. Выбежали родители, отец рыдал, мать упала в обморок, рассказал очевидец E1.

По его словам, место падения оцепили стражи правопорядка.

В Следственном комитете и областном главке МВД инцидент пока не комментируют.

Напомним, накануне — 21 июля на улице Бебеля в Екатеринбурге 38-летний мужчина упал с высоты, пытаясь взобраться на балкон к бывшей жене. Он неудачно приземлился на козырек магазина и скончался от травм. В СКР проводят проверку.

Сюжеты:
Екатеринбург
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