Поиски пропавшей четыре месяца назад девушки прекращены в Екатеринбурге

Поиски пропавшей четыре месяца назад девушки прекращены в Екатеринбурге
Поиски пропавшей четыре месяца назад девушки прекращены в Екатеринбурге
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Спустя четыре месяца в Екатеринбурге завершились поиски 17-летней девушки, которая бесследно пропала ещё в конце марта.

О местонахождении студентки, которая уехала из Полевского 22 марта в Екатеринбург, ничего не было известно до сегодняшнего дня. Поисками пропавшей занимались волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.

О том, что девушка найдена живой сообщила мать пропавшей «КП-Екатеринбург». Она отметила, что студентка уже находится дома.

Ранее мать девушки говорила, что дочь звонила ей всего один раз и просила не искать её. Полицейские тогда установили, что звонила пропавшая из Краснодара.

Напомним, что В Краснотурьинске найдена мертвой 76-летняя Мария Протасова, которая ушла из больницы 16 июля и пропала. Пенсионерка страдала деменцией и ушла в неизвестном направлении в больничном халате и сланцах.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
розысккраснодарпропалаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы