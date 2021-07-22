Пытался изнасиловать ребенка: опасный рецидивист разыскивается в Екатеринбурге

61-летнего рецидивиста из Башкирии разыскивают в Екатеринбурге. Мужчина пытался изнасиловать ребенка, но его спугнули прохожие. В настоящее время Фангат Вакказов находится на свободе и может представлять опасность.

О преступнике рассказала Е1 его дочь. Девушка говорит, что всю жизнь они с матерью боялись отца. Ранее семья проживала в одной из деревень Караидельского района Башкирии и там его боялась вся деревня. Когда мужчина выходил из тюрьмы он избивал до полусмерти свою супругу и родственников. Он сидел в основном за хулиганство, драки, которые приводили к инвалидности людей, и за кражи, потому что он никогда не работал, говорит дочь разыскиваемого Супруга много раз сбегала от тирана, но он её постоянно находил и избивал, а однажды дошло до того, что закопал супругу в сугробе, где её нашли бомжи и вызвали скорую помощь. Женщина лишилась всех пальцев на руке и перенесла несколько операций. Девушка заявила, что отец в Башкирии сильно избил мужчину, и он скончался в реанимации, сейчас он находится в бегах и скрывается от полиции. Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, то сообщите об этом по телефону доверия регионального главка МВД (343) 358–71–61 или можно позвонить сотруднику полиции Башкирии по номеру +7 917 782 23 10.

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