Режиссер городских конкурсов и мероприятий скончалась в Екатеринбурге

Режиссер городских конкурсов и мероприятий скончалась в Екатеринбурге
Режиссер городских конкурсов и мероприятий скончалась в Екатеринбурге
Сегодня, 19:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В возрасте 49 лет умерла Ольга Печеркина, которая продолжительное время работала режиссером на конкурсе «Мисс Екатеринбург».

Также она режиссировала студенческие конкурсы, занималась организацией юбилея факультета журналистики и написала песню про работу ГИБДД.

Она достаточно долго работала с нами. Это член команды, очень дорогой и близкий,заявила директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

На данный момент причина смерти женщины неизвестна. Знакомы и коллеги отмечают, что ранее у Ольги не было проблем со здоровьем. Предварительная информация гласит, что прощание запланировано на субботу, сообщает Е1.

Напомним, 20 июля стало известно, что в Екатеринбурге скончался 40-летний замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский. По словам родных, причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса.

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Екатеринбург
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