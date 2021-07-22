Режиссер городских конкурсов и мероприятий скончалась в Екатеринбурге

Также она режиссировала студенческие конкурсы, занималась организацией юбилея факультета журналистики и написала песню про работу ГИБДД.
Она достаточно долго работала с нами. Это член команды, очень дорогой и близкий,заявила директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.
На данный момент причина смерти женщины неизвестна. Знакомы и коллеги отмечают, что ранее у Ольги не было проблем со здоровьем. Предварительная информация гласит, что прощание запланировано на субботу, сообщает Е1.
Напомним, 20 июля стало известно, что в Екатеринбурге скончался 40-летний замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский. По словам родных, причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса.