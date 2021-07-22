Садовый дом и автомобиль сгорели за ночь в Нижнем Тагиле

Сообщение из садового товарищества поступило в 02:57. На площади 30 квадратных метров сгорел садовый дом. В ликвидации пожара задействовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В 03:07 пожар локализовали, а в 03:12 он был полностью ликвидирован. В 03:43 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.