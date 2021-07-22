Садовый дом и автомобиль сгорели за ночь в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании автомобиля Scania в посёлке Северный поступило в пожарно-диспетчерскую службу в 02:20 ночи, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
На площади 2 квадратных метра были повреждены бензобак и автомобильные шасси. При ликвидации пожара были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар потушили в течение двух минут.
Сообщение из садового товарищества поступило в 02:57. На площади 30 квадратных метров сгорел садовый дом. В ликвидации пожара задействовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В 03:07 пожар локализовали, а в 03:12 он был полностью ликвидирован. В 03:43 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
Напомним, ранним утром 14 июля 2021 года под Нижним Тагилом в садовом товариществе № 3 ОАО «Уралхимпласт» на станции Анатольская произошёл пожар на одном из участков, где находились пожилая семейная пара и их внучка. В результате пожар сгорели садовый дом, баня и надворные постройки.