Уснул за рулем: водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на Тюменском тракте

Уснул за рулем: водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на Тюменском тракте
Уснул за рулем: водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на Тюменском тракте
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Водитель фургона уснул за рулем рано утром 21 июля на 65 километре трассы Екатеринбург — Тюмень и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». Мужчина погиб на месте аварии.

Мужчина 1963 года рождения со стажем вождения 40 лет погиб в ДТП на Тюменском тракте. По информации регионального УГИБДД, он уснул за рулем и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовым автомобилем.

Водитель «ГАЗ» скончался на месте ДТП до приезда медиков. Серьезные травмы получил и водитель «КамАЗа», 1991 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает «МК Екатеринбург».

Один из очевидцев происшествия рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что незадолго до случившегося он сам, управляя автомобилем, едва избежал столкновения с этим фургоном.

Напомним, днем 19 июля на 178-м километре Пермского тракта погибли три человека. «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу и врезался в Toyota. Как установили сотрудники ГИБДД, на момент аварии ни водитель, ни пассажир отечественного авто не были пристегнуты ремнями безопасности.

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