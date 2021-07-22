Уснул за рулем: водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на Тюменском тракте

Водитель фургона уснул за рулем рано утром 21 июля на 65 километре трассы Екатеринбург — Тюмень и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». Мужчина погиб на месте аварии.

Мужчина 1963 года рождения со стажем вождения 40 лет погиб в ДТП на Тюменском тракте. По информации регионального УГИБДД, он уснул за рулем и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель «ГАЗ» скончался на месте ДТП до приезда медиков. Серьезные травмы получил и водитель «КамАЗа», 1991 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает «МК Екатеринбург». Один из очевидцев происшествия рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что незадолго до случившегося он сам, управляя автомобилем, едва избежал столкновения с этим фургоном. Напомним, днем 19 июля на 178-м километре Пермского тракта погибли три человека. «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу и врезался в Toyota. Как установили сотрудники ГИБДД, на момент аварии ни водитель, ни пассажир отечественного авто не были пристегнуты ремнями безопасности. Девушку выбросило из салона: три человека погибли в ДТП на Пермском тракте

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter