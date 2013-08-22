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Большегрузные фуры в центре внимания: вчера произошло две аварии (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Большегрузные фуры в центре внимания: вчера произошло две аварии (ФОТО)

22 августа 2013, 10:15Происшествия
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