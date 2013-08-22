Большегрузные фуры в центре внимания: вчера произошло две аварии (ФОТО)

Вчера, 21 августа, в конце рабочего дня в Нижнем Тагиле многие водители, двигающиеся от вокзала в сторону Дзержинского района, стали свидетелями двух аварий с участием большегрузных фур. Сначала у гостиницы «Тагил» такси пыталась «подвинуть» фуру, а затем на выезде с улицы Кулибина, на круговом, трамвай пытался «столкнуть» большегрузный автомобиль. Судя по смятому фасаду трамвая, ему это не удалось сообщает пользователь.