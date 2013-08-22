Большегрузные фуры в центре внимания: вчера произошло две аварии (ФОТО)
22 августа 2013, 10:15Происшествия
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Вчера тагильчане стали свидетелями двух крупных, в прямом смысле этого слова, аварий. В одной – «противостояние» трамвая и фуры, в другой - автомобиль такси пытался «подвинуть» большегрузный автомобиль.
Об этом городскому порталу TagilCity.ru рассказал пользователь Заварзин А.В.
Вчера, 21 августа, в конце рабочего дня в Нижнем Тагиле многие водители, двигающиеся от вокзала в сторону Дзержинского района, стали свидетелями двух аварий с участием большегрузных фур. Сначала у гостиницы «Тагил» такси пыталась «подвинуть» фуру, а затем на выезде с улицы Кулибина, на круговом, трамвай пытался «столкнуть» большегрузный автомобиль. Судя по смятому фасаду трамвая, ему это не удалось сообщает пользователь.
Кроме того, в группе «Типичный Тагильчанин» пользователь Артём Коковихин предоставил фотографии того, как трамвай встретился с фурой на улице Фестивальной.
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