Бойся 228, если переходишь ж/д пути Нижнего Тагила в неположенном месте и с подозрительным свертком в кармане
22 августа 2013, 12:20Происшествия
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Накануне в Нижнем Тагиле два парня были задержаны за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Но на этом их история не закончилась.
Оба были доставлены в дежурную часть транспортной полиции для составления протоколов.
Однако в ходе личного досмотра у одного их молодых людей в кармане был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, сообщает пресс-служба МВД по УрФО. У второго аналогичный сверток находился в сумке.
Установлено, что оба задержанных – местные жители 1993 года рождения, а изъятые вещества – курительная смесь, приобретенная, по их словам, для личного употребления. В настоящее время в отношении парней возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.
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