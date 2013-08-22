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Бойся 228, если переходишь ж/д пути Нижнего Тагила в неположенном месте и с подозрительным свертком в кармане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бойся 228, если переходишь ж/д пути Нижнего Тагила в неположенном месте и с подозрительным свертком в кармане

22 августа 2013, 12:20Происшествия
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