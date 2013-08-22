Бойся 228, если переходишь ж/д пути Нижнего Тагила в неположенном месте и с подозрительным свертком в кармане

Оба были доставлены в дежурную часть транспортной полиции для составления протоколов.

Однако в ходе личного досмотра у одного их молодых людей в кармане был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, сообщает пресс-служба МВД по УрФО. У второго аналогичный сверток находился в сумке.

Установлено, что оба задержанных – местные жители 1993 года рождения, а изъятые вещества – курительная смесь, приобретенная, по их словам, для личного употребления. В настоящее время в отношении парней возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.