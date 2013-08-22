ДТП в Нижнем Тагиле: владелец мотоцикла госпитализирован (ФОТО, ВИДЕО)
22 августа 2013, 11:20Происшествия
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Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.
Так, в 15:00 часов 65-летний водитель Skoda Fabia, следуя по улице Юности в сторону Ленинградского проспекта, при развороте у дома №16а столкнулся в мотоциклом Yamaha, движущемся в попутном направлении по левой полосе.
В результате транспорт поврежден, а водитель мотоцикла госпитализирован в травматологическое отделение №1 Центральной городской больницы с открытым переломом правого предплечья со смещением.
Фотографии и видео пользователя Denis Belev, из паблика «ТТ»
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