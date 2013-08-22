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Минувшей ночью на Вагонке был обнаружен труп молодой женщины: колото-резаная рана, личность не установлена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минувшей ночью на Вагонке был обнаружен труп молодой женщины: колото-резаная рана, личность не установлена

22 августа 2013, 13:45Происшествия
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