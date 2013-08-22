Минувшей ночью на Вагонке был обнаружен труп молодой женщины: колото-резаная рана, личность не установлена

Приметы: на вид 25-35 лет, лицо круглое, рыжие волосы, серые глаза, ветровка белая, синие джинсы, черный топик. В ушах серьги - бижутерия с камнем.

Уголовный розыск отдела полиции № 17 ММУ МВД России «Нижнетагильское» просит лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данного преступления, а также лиц, которые смогут способствовать установлению личности трупа женщины позвонить по телефонам 97-68-02 (Дежурная часть отдела полиции № 17), или 02.

Кроме того, если вам что-то известно, можете оставить информацию в комментариях к публикации. При необходимости сообщения будут переданы в полицию.