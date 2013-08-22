Минувшей ночью на Вагонке был обнаружен труп молодой женщины: колото-резаная рана, личность не установлена
22 августа 2013, 13:45Происшествия
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21 августа около полуночи прохожими у дома № 80 по Ленинградскому проспекту обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаной раны грудной клетки слева. Личность женщины до сих пор не установлена.
Приметы: на вид 25-35 лет, лицо круглое, рыжие волосы, серые глаза, ветровка белая, синие джинсы, черный топик. В ушах серьги - бижутерия с камнем.
Уголовный розыск отдела полиции № 17 ММУ МВД России «Нижнетагильское» просит лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данного преступления, а также лиц, которые смогут способствовать установлению личности трупа женщины позвонить по телефонам 97-68-02 (Дежурная часть отдела полиции № 17), или 02.
Кроме того, если вам что-то известно, можете оставить информацию в комментариях к публикации. При необходимости сообщения будут переданы в полицию.
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