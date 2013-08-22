Сегодня в Нижнем Тагиле в районе НТМК перевернулся БелАЗ (ФОТО)
22 августа 2013, 17:30Происшествия
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Сегодня днем в первой половине дня на территории Нижнего Тагила произошло ДТП с участием большегруза.
Как сообщается в паблике «Типичный Тагильчанин», авария зафиксирована в районе цеха переработки шлаков НТМК, где в кювет упал БелАЗ. Есть информация, что машину подрезали. Водителю, чтобы избежать столкновения, пришлось резко уходить вправо – в итоге большегруз упал на бок.
К счастью, водитель жив, и серьезных повреждений у него нет. Более подробная информация будет известна позже, сейчас в ГИБДД происшествие не комментируют.
Добавим, чтобы поднять БелАЗ, пришлось использовать не менее внушительную технику.
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Фото паблика «ТТ».
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