«Казанова» Казанцев разыскивается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивается мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств у 7 женщин.
В правоохранительные органы Екатеринбурга обратились 7 жительниц города в возрасте от 27 до 50 лет с заявлениями о пропаже денежных средств.
Установлено, что мужчина, называвший фамилию Казанцев, представлялся бизнесменом с криминальным прошлым. Подозреваемый утверждал, что разбирается в ремонтно-строительных работах, и обещал помочь женщинам. С некоторыми пострадавшими Казанцев сожительствовал.
Одна из Екатеринбурженок оформила на ремонт квартиры кредит в банке на сумму 300 тысяч рублей. Женщина рассказала, что деньги пропали вместе с ее приятелем по имени Альберт.
Следственный отдел №7 УМВД России по Екатеринбургу разыскивает подозреваемого мужчину. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что фигурант дела может совершать подобные противоправные действия в Пермском крае, Челябинске, Кургане и Тюмени.
Сыщики просят всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом, обратиться в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-07 или круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.