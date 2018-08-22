«Казанова» Казанцев разыскивается в Екатеринбурге

В правоохранительные органы Екатеринбурга обратились 7 жительниц города в возрасте от 27 до 50 лет с заявлениями о пропаже денежных средств.

Установлено, что мужчина, называвший фамилию Казанцев, представлялся бизнесменом с криминальным прошлым. Подозреваемый утверждал, что разбирается в ремонтно-строительных работах, и обещал помочь женщинам. С некоторыми пострадавшими Казанцев сожительствовал.

Одна из Екатеринбурженок оформила на ремонт квартиры кредит в банке на сумму 300 тысяч рублей. Женщина рассказала, что деньги пропали вместе с ее приятелем по имени Альберт.

Следственный отдел №7 УМВД России по Екатеринбургу разыскивает подозреваемого мужчину. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что фигурант дела может совершать подобные противоправные действия в Пермском крае, Челябинске, Кургане и Тюмени.