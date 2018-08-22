Житель Нижнего Тагила обвиняется в надругательстве над 5-летней дочерью

Как стало известно, девочка рассказала маме, что в период с сентября 2017 года по январь 2018 года отец склонял ее к оральному сексу. Женщина дочери не поверила. В правоохранительные органы обратилась бабушка девочки, узнавшая о случившимся.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. На момент возбуждения уголовного дела обвиняемый уже не служил в спецназе. Однако преступления были совершенны в период прохождения службы, поэтому его рассматривает гарнизонный военный суд.