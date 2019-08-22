В Екатеринбурге грузовик провалился под землю

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 августа в Екатеринбурге самосвал провалился в яму с кипятком, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел во время ремонтных работ на перекрестке улиц Ясная и Шаумяна. Рабочие ремонтировали тротуары, поблизости стоял груженный самосвал. Под машиной треснуло дорожное покрытие, и она провалилась в тепловую камеру, наполненную кипятком.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дорожные рабочие и прохожие в момент инцидента не пострадали.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей