В Екатеринбурге грузовик провалился под землю

Инцидент произошел во время ремонтных работ на перекрестке улиц Ясная и Шаумяна. Рабочие ремонтировали тротуары, поблизости стоял груженный самосвал. Под машиной треснуло дорожное покрытие, и она провалилась в тепловую камеру, наполненную кипятком.