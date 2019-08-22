В Екатеринбурге ищут тело утонувшего на пруду школьника
Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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21 августа в Екатеринбурге утонул 14-летний школьник, тело все еще не найдено, сообщает «Регион онлайн».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел на Патрушихинском пруду на Уктусе.
В УМВД по региону сообщили, что поиски тела прекратили около 9 часов вечера и должны продолжить 22 августа.
Всего в Свердловской области с начала сезона утонули уже более 40 человек.
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