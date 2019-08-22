В Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра»

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Минувшим вечером были избиты актеры «Коляда-театра» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на слова одного из потерпевших.
Сюжеты: Екатеринбург
Тарас Поддубный и Мурад Хабимлеков вышли из здания театра в компании коллег примерно в 10 часов вечера. К ним подошла компания молодых людей, возникла потасовка. Со слов потерпевших, нападавших было вдвое больше. Актеры вынуждены были отбиваться. В результате двое работников театра получили травмы.
После драки молодые люди убежали, а потерпевшие написали заявление в полицию. В УМВД по Екатеринбургу журналистам издания сообщили, что по данному факту организована проверка.
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