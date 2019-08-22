В Екатеринбурге неизвестный попытался ограбить банк «Открытие»
Сегодня, 20:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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22 августа вечером в отделении банка «Открытие» на улице Генеральская, 7 в Екатеринбурге неизвестный попытался совершить ограбление, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщили, что к отделению банка приезжали три автомобиля ППС. В пресс-службе банка рассказали, что неизвестный попытался совершить ограбление. Он успел скрыться до приезда полиции. Злоумышленнику не удалось ничего украсть, сотрудники банка не пострадали.
В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию.
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