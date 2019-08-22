В Екатеринбурге неизвестный попытался ограбить банк «Открытие»

Очевидцы сообщили, что к отделению банка приезжали три автомобиля ППС. В пресс-службе банка рассказали, что неизвестный попытался совершить ограбление. Он успел скрыться до приезда полиции. Злоумышленнику не удалось ничего украсть, сотрудники банка не пострадали.