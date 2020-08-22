Рабочие получили ожоги: в Асбесте на заводе «ФОРЭС» произошел взрыв

По словам депутата думы Асбестовского городского округа Натальи Крыловой, люди пострадали в результате выпуска пара. Она рассказала, что рабочие говорили, что взорвалась мельница, потому что вовремя не опустили рычаг и не спустили пар, который периодически должен выпускаться. Однако Крылова считает эту версию неправдоподобной.