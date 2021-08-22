Двое мужчин чуть не утонули при попытке переплыть Тагильский пруд

Двое мужчин чуть не утонули при попытке переплыть Тагильский пруд
Двое мужчин чуть не утонули при попытке переплыть Тагильский пруд
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
Двое нетрезвые мужчины на спор попытались переплыть тагильский пруд и едва не утонули. Пловцов из воды доставали спасатели.

Тревожный звонок поступил спасателям от женщины, которая заметила, что отдыхающие начали тонуть. На место незамедлительно прибыла команда центра защиты и вытащила из воды мужчин.

Один из них уже начал идти ко дну, а второй еле держался на плаву, отметили в МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

На берегу мужчин ждали взволнованные супруги.

Напомним, заместитель командира взвода Нижнесергинского ОВО, идя утром на работу, обратил внимание на 2-летнего ребёнка, который шёл по улице Мира вдоль проезжей части. Это случилось 28 июля 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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