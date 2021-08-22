Двое мужчин чуть не утонули при попытке переплыть Тагильский пруд

Тревожный звонок поступил спасателям от женщины, которая заметила, что отдыхающие начали тонуть. На место незамедлительно прибыла команда центра защиты и вытащила из воды мужчин.
Один из них уже начал идти ко дну, а второй еле держался на плаву, отметили в МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
На берегу мужчин ждали взволнованные супруги.
Напомним, заместитель командира взвода Нижнесергинского ОВО, идя утром на работу, обратил внимание на 2-летнего ребёнка, который шёл по улице Мира вдоль проезжей части. Это случилось 28 июля 2021 года.