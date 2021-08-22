Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Нижнем Тагиле

Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Нижнем Тагиле
Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:00ПроисшествияФото: ДПСО «УРАЛ»
33-летний Скорев Антон пропал в Нижнем Тагиле. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Тагильчанин вышел из дома вчера, 21 августа, в 22.00 и ушел в неизвестном направлении. Последний раз его видели в магазине у церкви Николо-Павловское.

Мужчина был одет в серые джинсы, черную футболку, зеленые сланцы. С собой у него был черный рюкзак. Телефон уралец оставил дома.

Волонтёры ДПСО «Урал» просят помощи у автомобилистов, которые могут предоставить записи с видео- регистраторов от 21.08.2021 с 22.00 по сегодняшний день.

По направлениям: Николо-Павловск – Екатеринбург, Николо-Павловск- Серов, Николо-Павловск- Нижний Тагил.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, то сообщите об этом по телефонам: ДПСО «УРАЛ» 89000482492 Кирилл (Шатун) или 112.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 37-летнего Сергея Князева. Мужчина ушел на работу 9 августа и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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