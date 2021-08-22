Отдых на озере в Екатеринбурге закончился травмой для ребенка и мужчины

Отдых на озере в Екатеринбурге закончился травмой для ребенка и мужчины
Отдых на озере в Екатеринбурге закончился травмой для ребенка и мужчины
Сегодня, 18:48ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге на озере Чемоданчик, что находится в Академическом районе, 37- летний мужчина и его 7-летний племянник порезали ноги возле берега.

Молодому человеку пришлось вызывать скорую помощь, так как рана оказалась глубокой, и он потерял много крови.

Прибывшие на место медики сделали перевязку ребёнку, а мужчину госпитализировали в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга. Там ему наложили швы, пишет Е1.

Напомним, министерство природы и экологии Свердловской области проводит проверку действий администрации ГГО по факту обмеления Иван-озера после потопа, который произошел 4 июля 2021 года. Часть насыпи длиной около 10-15 метров была полностью разрушена стихией, и вода вытекала из водоема.

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