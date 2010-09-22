Два снаряда выезжали обследовать тагильские взрывотехники

Житель села Покровское увидел в траве у фельдшерского пункта предмет, похожий на боеприпас, и вызвал милицию. Взрывотехники определили, что это снаряд для гладкоствольной пушки калибра 115 миллиметров. Опасности находка не представляла – в снаряде не было взрывателя и взрывчатого вещества. Оказалось, что рабочие, ремонтировавшие фельдшерский пункт, нашли боеприпас на крыше и сбросили на землю.