Два снаряда выезжали обследовать тагильские взрывотехники
22 сентября 2010, 17:05ПроисшествияОльга
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За сутки в городе и пригороде обнаружили два снаряда. К счастью, оба холостые.
Житель села Покровское увидел в траве у фельдшерского пункта предмет, похожий на боеприпас, и вызвал милицию. Взрывотехники определили, что это снаряд для гладкоствольной пушки калибра 115 миллиметров. Опасности находка не представляла – в снаряде не было взрывателя и взрывчатого вещества. Оказалось, что рабочие, ремонтировавшие фельдшерский пункт, нашли боеприпас на крыше и сбросили на землю.
Другой снаряд тоже нашли строители. Этот боеприпас выкопали из земли у школы №4 на улице Энтузиастов. Старый ржавый снаряд, как выяснили взрывотехники ОМОН, холостой, а значит безопасен.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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